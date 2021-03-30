Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що найскладнішим моментом на цій посаді для нього стала поразка від Хорватії (0:2) у вирішальному матчі відбору на ЧС-2018 в жовтні 2017 року.

В інтерв'ю Ігорю Циганику Шевченко зазначив, що йому важко згадувати домашній матч проти Хорватії.

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Для мене найскладніший епізод під час роботи зі збірною – поразка від Хорватії в Києві. Ти щось будуєш і ось-ось наближаєшся до мети, але розумієш, що ще трохи не готовий. І ти зустрічаєш команду, яка перебуває на піку. Так, ми програли по ділу, але все-таки були близькі до перемоги. Не вистачило зовсім трохи,

– сказав Шевченко.

Що відомо про матч Україна – Хорватія