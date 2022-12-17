Володар "Золотого м'яча" 2004 Андрій Шевченко по запрошенню ФІФА знаходиться у Катарі, де відвідає недільний фінал ЧС-2022 між збірними Аргентини та Франції.

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Напередоні вирішального поєдинку Мундіаля-2022 Шевченко розповів про своє ставлення до капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі. На думку легенди "синьо-жовтих", Мессі заслуговує на золоту медаль ЧС-2022.

"Мессі – символ Аргентини. Легенда, один із найкращих гравців усіх часів. Його можна поставити в один ряд з Марадоною та Пеле. Такий гравець заслуговує на перемогу на чемпіонаті світу.

Великою історією стане не лише те, що він зробив у своїй кар'єрі, а й те, як він грає зараз. Він абсолютний лідер, який проводить чудові матчі, забиває хороші голи, робить передачі партнерам по команді. Він справжній лідер та капітан", – зауважив Шевченко.

Втім, легендарний українець віддає належне чинним чемпіонам світу. Попереду вболівальників очікує неймовірно захоплюючий поєдинок.

Але з іншого боку є дуже сильна, збалансована команда Франції. Мбаппе – дуже сильний гравець. Мессі, його час добігає кінця, але Мбаппе – нова зірка. Кіліан уже виграв чемпіонат світу. Це буде дуже захоплююча та цікава гра,

– сказав Андрій Миколайович.

Також Шевченко зробив цікаве порівняння лідера збірної Аргентини з найвидатнішими футболістами минулого століття – Пеле та Марадоною.

"Думаю, Мессі найкращий. Якщо говорити про Пеле та Марадону, той час був інший. Але у Мессі є все", – відповів Шевченко.

Нагадаємо, фінальний поєдинок чемпіонату світу 2022 між збірними Аргентини та Франції відбудеться 18 грудня на стадіоні "Лусаїл-Айконік". Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.