Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список возможных преемников Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера Челси. Это может случиться, если руководство "синих" решится на кадровые перестановки.

Сейчас будущее главного тренера Челси Фрэнка Лэмпарда остается неопределенным. Ро это сообщает ESPN.

К слову Андрей Шевченко – в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия

В Челси ожидали более высокого уровня выступлений, учитывая тот факт, что в летнее трансферное окно на усиление было потрачено более 220 миллионов фунтов. При этом в руководстве "синих" признают заслуги Лэмпарда, с которым команда вошла в топ-4 в прошлом сезоне, несмотря на трансферный бан.

Также пока не решено, уволят ли Лэмпарда по ходу сезона, или же это произойдет летом. В случае, если отставка случится в скором времени, считается, что исполнять обязанности главного тренера смогут либо Авраам Грант, который уже работал с клубом, либо экс-игрок "синих" Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины.

Справка. Шевченко выступал за Челси в качестве футболиста в период с 2006-го по 2009 год, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых девять раз поражал ворота соперников.

В случае, если Лэмпард покинет клуб летом, вероятное приглашение Массимилиано Аллегри, Томаса Тухеля, Ральфа Хазенхюттля или Юлиана Нагельсманна.

Результативность Челси

Челси выиграл 2 из 7 последних матчей в АПЛ. Сейчас команда находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 19 матчей.