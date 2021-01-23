Головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив у список можливих наступників Френка Лемпарда на посаді головного тренера Челсі. Це може трапитись, якщо керівництво "синіх" вирішиться на кадрові перестановки.

Наразі майбутнє головного тренера Челсі Френка Лемпарда залишається невизначеним. Ро це повідомляє ESPN.

До слова Андрій Шевченко – у топ-20 найкращих тренерів збірних десятиліття

У Челсі очікували більш високого рівня виступів, враховуючи той факт, що в літнє трансферне вікно на підсилення було витрачено понад 220 мільйонів фунтів. При цьому у керівництві "синіх" визнають заслуги Лемпарда, з яким команда увійшла в топ-4 в минулому сезоні, незважаючи на трансферний бан.

Також поки не вирішено, чи звільнять Лемпарда по ходу сезону, або ж це станеться влітку. У разі, якщо відставка трапиться незабаром, вважається, що виконувати обов'язки головного тренера зможуть або Авраам Грант, який вже працював з клубом, або ексгравець "синіх" Андрій Шевченко, який очолює збірну України.

Довідка. Шевченко виступав за Челсі в якості футболіста в період з 2006-го по 2009 рік, провівши у футболці клубу 48 матчів, в яких дев'ять разів вражав ворота суперників.

У разі, якщо Лемпард покине клуб влітку, ймовірне запрошення Массіміліано Аллегрі, Томаса Тухеля, Ральфа Хазенхюттля або Юліана Нагельсманна.

Результативність Челсі

Челсі виграв 2 з 7 останніх матчів в АПЛ. Зараз команда знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 29 очок після 19 матчів.