Шевченко может стать президентом итальянского клуба, – СМИ

Бывший тренер Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба. Об этом сообщают СМИ.

Шевченко может снова вернуться в Италию

В СМИ появилась информация о том, что Шевченко может стать президентом Пескара. Также отмечают, что украинец встречался с владельцами клуба.

До речі Шевченко зіграє за збірну світу у благодійному матчі на підтримку України

Однако пока неизвестно, собирается ли Шевченко покупать клуб. Есть информация, что он может только представлять группу инвесторов.

Также сообщают, что экстренер национальной команды находится в Пескаре и уже встречался с нынешним владельцем клуба Даниэле Себастьяни.

Ожидается, что украинский специалист будет присутствовать на матче против Пескара – Губбио, который состоится 4 мая в рамках первого раунда плей-офф.

Тренерская карьера Шевченко

Украинский специалист работал в национальной команде с 2016 года, сначала как ассистент главного тренера Михаила Фоменко (Евро-2016), затем - как главный тренер.

Работа в сборной Украины стала первой для Шевченко – до этого он не работал тренером.

С легендарным футболистом сборная Украины провела два полноценных отбора – на чемпионат мира-2018 (третье место) и на Евро-2020 (победа в группе). А также начал с командой отбор на чемпионат мира-2022.

Под руководством Шевченко сборная Украины выступила на чемпионате Европы. А также добилась наилучшего результата – выход в плей-офф и участие в четвертьфинале.

1 августа специалист сообщил, что его контракт с "сине-желтыми" истек.

Шевченко возглавил итальянскую Дженоу 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьих и одна победа.

15 января Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа.

О причине увольнения руководство "грифонов" не сообщило.

Пескара – клуб третьего по силе дивизиона Италии. Сезон 2021/22 команда завершила на пятом месте в группе В Серии С.12 мая Шевченко снова вернется на поле. Он сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины.