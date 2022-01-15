Шевченко может получить еще один шанс у Дженоа, – СМИ
15 января 2022 , 07:37Читати новину українською
Источник:Tuttomercatoweb
Украинский тренер Андрей Шевченко, на фоне слухов о неминуемой отставке в Дженоа, может продолжить работу с клубом итальянской Серии А. Руководство "грифонов" предоставит еще один шанс украинскому тренеру.
Учитывая, что следующий матч в рамках Серии А генуэзцы проведут уже в понедельник, 17 января, против Фиорентины, Шевченко могут предоставить возможность руководить командой как минимум до этой встречи.
К слову Мне 45 лет, и я все еще молодой тренер – Шевченко ответил на вопрос о возможной отставкеИздание Il Secolo XIX также сообщает, что ближайшие несколько часов станут определяющими для будущего Шевченко.
Также известно, что в случае увольнения Шевченко главным тренером Дженоа, вероятнее всего, станет немец Бруно Лаббадия, который в течение 18 лет работает с клубами местной Бундеслиги.
Дженоа под руководством Шевченко
- С момента назначения в Дженоа бывший наставник сборной Украины одержал лишь одну победу в 11 матчах, а его клуб находится на 19 месте в турнирной таблице итальянской Серии А.
- Сообщалось, что Шевченко может покинуть свой пост независимо от исхода матча с Миланом.