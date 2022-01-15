Учитывая, что следующий матч в рамках Серии А генуэзцы проведут уже в понедельник, 17 января, против Фиорентины, Шевченко могут предоставить возможность руководить командой как минимум до этой встречи.

К слову Мне 45 лет, и я все еще молодой тренер – Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке

Издание Il Secolo XIX также сообщает, что ближайшие несколько часов станут определяющими для будущего Шевченко.

Также известно, что в случае увольнения Шевченко главным тренером Дженоа, вероятнее всего, станет немец Бруно Лаббадия, который в течение 18 лет работает с клубами местной Бундеслиги.

Дженоа под руководством Шевченко