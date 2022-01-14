Шевченко рассказал, что доволен игрой своих подопечных и адаптацией новичков в команде.
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"Мы сыграли очень хороший матч. Изменили схему, перешли на 4-3-3. Команда билась. Мы продемонстрировали качество на поле. Ребята пытались играть в футбол, мне это понравилось", – начал он.
Также наставник высказался и о своем будущем в клубе.
Я сам выбрал эту работу и осознаю все риски, связанные с ней. Я стараюсь делать ее хорошо. Мне 45 лет и я еще молодой тренер, который получает опыт и идет дальше.
Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы с помощниками сосредоточены на этом проекте. Я выполняю свои обязанности, а дальше уже руководство клуба мне сообщит свои решения,
– сказал Андрей Николаевич.
Что ждет Шевченко и Дженоа дальше
- Шевченко возглавил Дженоа в ноябре, но под его руководством команда одержала лишь одну победу в 11 матчах во всех турнирах.
- Сообщалось, что Шевченко может покинуть свой пост независимо от исхода матча с Миланом.
- В Серии A Дженоа занимает 19 место и отстает от спасательной зоны на пять очков. В следующем туре команда Шевченко сыграет с Фиорентиной 17 января.