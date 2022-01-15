Враховуючи, що наступний матч у рамках Серії А генуезці проведуть уже в понеділок, 17 січня, проти Фіорентини, Шевченку можуть надати можливість керувати командою як мінімум до цієї зустрічі.

До слова Мені 45 років і я все ще молодий тренер, – Шевченко відповів на запитання про можливу відставку

Видання Il Secolo XIX також повідомляє, що найближчі кілька годин стануть визначальними щодо майбутнього Шевченка.

Також відомо, що у разі звільнення Шевченка головним тренером Дженоа найімовірніше стане німець Бруно Лаббадія, який протягом 18 років працює з клубами місцевої Бундесліги.

Дженоа під керівництвом Шевченка