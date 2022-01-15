Враховуючи, що наступний матч у рамках Серії А генуезці проведуть уже в понеділок, 17 січня, проти Фіорентини, Шевченку можуть надати можливість керувати командою як мінімум до цієї зустрічі.
До слова Мені 45 років і я все ще молодий тренер, – Шевченко відповів на запитання про можливу відставку
Також відомо, що у разі звільнення Шевченка головним тренером Дженоа найімовірніше стане німець Бруно Лаббадія, який протягом 18 років працює з клубами місцевої Бундесліги.
Дженоа під керівництвом Шевченка
- З моменту призначення в Дженоа колишній наставник збірної України здобув лише одну перемогу у 11 матчах, а його клуб перебуває на 19 місці у турнірній таблиці італійської Серії А.
- Повідомлялося, що Шевченко може залишити свою посаду незалежно від результату матчу із Міланом.