В ночь с 21 на 22 ноября в Лас-Вегасе на арене "UFC APEX" Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю по решению судей. После победы чемпионка исполнила яркий традиционный танец.

Валентина Шевченко активно вела себя в клетке на протяжении всего поединка и заслуженно одержала победу по единогласному решению судей. Кыргызстанка четвертый раз успешно защитила титул UFC, пишет 24 канал.

Как это было UFC 255: Шевченко полностью разгромила Майю и защитила титул чемпионки UFC – видео

Чемпионский танец

После 5-раундового боя борчиха исполнила традиционный танец-лезгинку. Движения были настолько быстрыми, что складывается впечатление, будто у спортсменки еще много сил, чтобы провести сразу еще один поединок.

Добавим, что ее сестра Антонина Шевченко тоже провела свой поединок на UFC 255. Она одержала более уверенную победу нокаутом уже во втором раунде. Ариане Липски не стала сложной соперницей для Шевченко-старшей.