У ніч з 21 на 22 листопада у Лас-Вегасі на арені "UFC APEX" Валентина Шевченко перемогла Дженніфер Майю за рішенням суддів. Після звитяги чемпіонка виконала яскравий традиційний танець.

Валентина Шевченко активно поводила себе у клітці протягом усього поєдинку та заслужено здобула перемогу за одноголосним рішенням суддів. Киргизстанка четвертий раз успішно захистила титул UFC, пише 24 канал.

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Чемпіонський танець

Після 5-раундового бою бійчиня виконала традиційний танець – лезгінку. Рухи були настільки швидкими після яких складається враження, що у спортсменки ще багато сил, щоб провести відразу ще один поєдинок.

Додамо, що її сестра Антоніна Шевченко також провела свій поєдинок на UFC 255. Вона здобула більш впевнену перемогу нокаутом вже у другому раунді. Аріане Ліпскі не стала складною суперницею для Шевченко-старшої.