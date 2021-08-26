Шевченко готов возглавить киевское Динамо, – СМИ
Источник:Meta-ratings.com.ua
Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко готов в будущем возглавить Динамо Киев. Однако, "бело-синие" в ближайшее время не планируют расставаться с главным тренером команды Мирчи Луческу.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал о небольшой беседе с Шевченко. На ней Суркис интересовался планами Шевченко на будущее.
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Источник пишет, что Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе, в частности в клубе, в котором он начинал свою игровую карьеру. Хотя на данный момент речь об этом не идет, поскольку Шевченко находится в "творческом отпуске" после пяти лет работы в сборной, а динамовский клуб не планирует сейчас расставаться с Мирчи Луческу.
Ожидается, что Игорь Суркис и Андрей Шевченко проведут встречу в ближайшие дни.
Карьера Андрея Шевченко: что известно
- Андрей Шевченко возглавлял сборную с 2016 до 2021 года. Достижением тренера во главе сборной стал выход в 1/4 финала Евро-2020.
- Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений).
- Как футболист Шевченко третий в истории Украины обладатель "Золотого мяча" (2004) и первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов (2003).
- Шевченко выступал за Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.