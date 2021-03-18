Сборная Украины уже 24 марта стартует в отборе на чемпионат мира-2022. Команда Андрея Шевченко на выезде встретится с Францией. Дидье Дешам, наставник французов, объявил состав команды на матчи отбора ЧМ-2022.

Дидье Дешам вызвал в ряды сборной Франции 26 футболистов. Хавбек Барселоны Усман Дембеле получил вызов впервые с ноября 2018 года, а полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле – с июля 2019-го. Это важно Матчи сборной Украины перенесли из Львова в Киев Состав сборной Франции Вратари: Альфонс Ареоля (Фулхэм, Англия), Уго Льорис (Тоттенхэм, Англия), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Марсель). Защитники: Люка Динь (Эвертон, Англия), Лео Дюбуа (Лион), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – Бавария, Германия), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле (Барселона, Испания), Ферлан Мэнди, Рафаэль Варан (оба – Реал, Испания), Курт Зума (Челси, Англия). Полузащитники: Н’Голо Канте (Челси, Англия), Танги Ндомбеле, Мусса Сисосоко (оба – Тоттенхэм, Англия), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англия), Адриен Рабйо (Ювентус, Италия). Нападающие: Виссам Бен Йеддер (Монако), Кингсли Коман (Бавария, Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба – Барселона, Испания), Оливье Жиру (Челси, Англия), Тома Лемарр (Атлетико, Испания), Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед, Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ). Обидчики Украины пропустят матч Сборная Франции и Украины встречались в товарищеском матче 7 октября 2020 года.

Тогда в воротах украинцев голами отметились полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга и хавбек Баварии Корентен Толиссо. Оба пропустят матч отбора.

Толиссо получил тяжелое повреждение и не сыграет до конца сезона. Поединок Франция – Украина состоится 24 марта в Сен-Дени. Игра начнется в 21:45.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Инфографика Спорт 24