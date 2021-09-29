Шериф Вернидуба сенсационно обыграл Реал в Мадриде: видео голов

Молдавский Шериф под руководством украинца Юрия Вернидуба сенсационно победил в выездном матче против мадридского Реала. Команда из Тирасполя праздновала победу благодаря невероятному удару Себастьена Тиля просто в дальнюю девятку.

Реал – Шериф 1:2

Голы: Бензема, 65 (пенальти) - Джахшибаев, 25 Тиль, 90

К слову Зеро – зеро: Шахтер в динамическом матче чудом не победил Интер в Лиге чемпионов

Невероятная победа Шерифа

Несмотря на тотальное доминирование "королевского" клуба скромный тираспольский Шериф смог первым выйти вперед благодаря точному удару Джасура Шахшибаева на 25 минуте игры. Ему точно ассистировал Краиштиану.

Гол Шахшибаева в ворота Реала: смотрите видео

Реал продолжил свое доминирование на поле, но сравнять счет сумел лишь благодаря 11-метровому удару. На 65 минуте с пенальти точно пробил Карим Бензема – 1:1.

Гол Бензема в ворота Шерифа: смотрите видео

Уже через 7 минут казалось, что Шериф вернул себе преимущество. Прострел с фланга удачно замкнул Бруну. Впрочем, после просмотра повтора арбитр отменил гол из-за офсайда.

Но удача таки улыбнулась молдавскому клубу. На 90 минуте игры Себастьен Тиль "зарядил" прямо в девятку ворот Куртуа – 1:2. Тираспольцы смогли выстоять финальный натиск Реала и праздновали первую в истории клуба выездную победу в Лиге Чемпионов.

Гол Тиля в ворота Реала: смотрите видео

Шериф лидирует в группе