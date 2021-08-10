Шериф – Црвена Звезда 1:0

Голи: Арболеда, 45+2

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У себя дома коллектив украинского специалиста продемонстрировал хорошую дисциплину, что позволило выйти из игры победителем. Единственный гол в конце первого тайма забил Арболеда.

Не пустить команду украинского специалиста в групповой этап Лиги чемпионов будет пытаться победитель пары Динамо Загреб – Легия.

Другие украинцы в Лиге чемпионов

Венгерский Ференцварош проиграл во втором матче Славии из Праги (0:1), однако за счет победы в первой игре (2:0) прошел дальше.

Игорь Харатин провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой. Кроме того у гостей на 77-й минуте на поле вышел Александр Зубков. У хозяев всю игру провел защитник Тарас Качараба.