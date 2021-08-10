Шериф – Црвєна Звєзда 1:0

Голи: Арболеда, 45+2

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У себе вдома колектив українського фахівця продемонстрував хорошу дисципліну, що дозволило вийти з гри переможцем. Єдиний гол в кінці першого тайму забив Арболеда.

Не пустити команду українського фахівця у груповий етап Ліги чемпіонів намагатиметься переможець пари Динамо Загреб – Легія.

Інші українці в Лізі чемпіонів

Угорський Ференцварош програв у другому матчі Славії з Праги (0:1), проте за рахунок перемоги в першій грі (2:0) пройшов далі.

Ігор Харатін провів на полі весь матч, відзначившись жовтою карткою. Крім того у гостей на 77-й хвилині на поле вийшов Олександр Зубков. У господарів всю гру провів захисник Тарас Качараба.