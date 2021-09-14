Начиная с этого сезона, в Украине сменился официальный транслятор матчей Лиги чемпионов (а вместе с ним Лиги Европы и вновь созданной Лиги конференций). Права на показ еврокубков выкупил видеосервис Megogo. Поэтому именно здесь и состоится онлайн-трансляция матча Интер – Реал 15 августа 2021 года. Игра начнется в 22:00.

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На Megogo этот матч будет комментировать Вадим Скичко.

Доступ к трансляции на Megogo только по подписке. Для просмотра матчей Лиги чемпионов следует выбрать подписку "максимальная", которая обойдется в 299 гривен в месяц. Или же можно сэкономить до 45%, если сразу оформить подписку на два года.

Также матч Интер – Реал будет доступен и для абонентов интернет-провайдера "Воля", но тоже по отдельной подписке.