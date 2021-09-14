Починаючи з цього сезону, в Україні змінився офіційний транслятор матчів Ліги чемпіонів (а разом з ним і Ліги Європи та новоствореної Ліги конференцій). Права на показ єврокубків викупив відеосервіс Megogo. Тож саме тут і відбудеться онлайн-трансляція матчу Інтер – Реал 15 серпня 2021 року. Гра розпочнеться о 22:00.

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На Megogo цей матч коментуватиме Вадим Скічко.

Доступ до трансляції на Megogo лише за передплатою. Для перегляду матчів Ліги чемпіонів слід обрати передплату "Максимальна", яка обійдеться у 299 гривень на місяць. Або ж можна зекономити до 45%, якщо одразу оформити передплату на два роки.

Також матч Інтер – Реал буде доступний і для абонентів інтернет-провайдера "Воля", але теж за окремою передплатою.