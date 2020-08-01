Один из ведущих защитников "Александрии" Антон Шендрик покинул команду. Теперь футболист будет выступать за "Крымтеплицу", которая выступает в чемпионате аннексированного Крыма.

О трансфере экс-защитника "Александрии" сообщает официальный сайт "Крымтеплицы".

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Новый чемпионат

Крымская команда в последний день июля проинформировала о подписании контракта с Шендриком, который неделей ранее покинул команду Владимира Шарана. "Александрия" решила не продлевать контракт с футболистом.



Шендрик в "Крымтеплице" / Официальный сайт клуба

По словам главного тренера "горожан" Владимира Шарана, причиной ухода Шендрика были психологические проблемы, поскольку семья Антона и в дальнейшем проживает в оккупированном россиянами Крыму.

Добавим, что Шендрик является уроженцем Симферополя.

Карьера Шендрика в "Александрии"