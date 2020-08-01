Шендрик будет выступать в чемпионате аннексированного Крыма:ради кого игрок покинул Александрию
Один из ведущих защитников "Александрии" Антон Шендрик покинул команду. Теперь футболист будет выступать за "Крымтеплицу", которая выступает в чемпионате аннексированного Крыма.
О трансфере экс-защитника "Александрии" сообщает официальный сайт "Крымтеплицы".
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Новый чемпионат
Крымская команда в последний день июля проинформировала о подписании контракта с Шендриком, который неделей ранее покинул команду Владимира Шарана. "Александрия" решила не продлевать контракт с футболистом.
Шендрик в "Крымтеплице" / Официальный сайт клуба
По словам главного тренера "горожан" Владимира Шарана, причиной ухода Шендрика были психологические проблемы, поскольку семья Антона и в дальнейшем проживает в оккупированном россиянами Крыму.
Добавим, что Шендрик является уроженцем Симферополя.
Карьера Шендрика в "Александрии"
- За "Александрию" выступал с 2012 года.
- В сезоне 2012/13 вместе с командой стал бронзовым призером Первой лиги Украины.
- В следующем сезоне стал серебряным призером первой лиги Украины и вышел с командой в Премьер-лигу.
- Играл на групповом этапе Лиги Европы
- Антон сыграл за "Александрию" 144 матча, где четыре раза огорчал голкиперов.