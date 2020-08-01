Один із провідних захисників "Олександрії"Антон Шендрик покинув команду. Тепер футболіст буде виступати за "Кримтеплицю", яка виступає у чемпіонаті анексованого Криму.

Про трансфер ексзахисника "Олександрії" повідомляє офіційний сайт "Кримтеплиці".

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Новий чемпіонат

Кримська команда в останній день липня проінформувала про підписання контракту з Шендриком, який тижнем раніше залишив команду Володимира Шарана. "Олександрія" вирішила не продовжувати контракт із футболістом.



Шендрик у "Кримтеплиці" / офіційний сайт клубу

За словами головного тренера "городян" Володимира Шарана, причиною відходу Шендрика були психологічні проблеми, оскільки родина Антона й надалі проживає в окупованому росіянами Криму.

Додамо, що Шендрик є уродженцем Сімферополя.

Кар'єра Шендрика в "Олександрії"