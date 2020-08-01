Шендрик виступатиме у чемпіонаті анексованого Криму: заради кого гравець покинув "Олександрію"
Один із провідних захисників "Олександрії"Антон Шендрик покинув команду. Тепер футболіст буде виступати за "Кримтеплицю", яка виступає у чемпіонаті анексованого Криму.
Про трансфер ексзахисника "Олександрії" повідомляє офіційний сайт "Кримтеплиці".
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Новий чемпіонат
Кримська команда в останній день липня проінформувала про підписання контракту з Шендриком, який тижнем раніше залишив команду Володимира Шарана. "Олександрія" вирішила не продовжувати контракт із футболістом.
Шендрик у "Кримтеплиці" / офіційний сайт клубу
За словами головного тренера "городян" Володимира Шарана, причиною відходу Шендрика були психологічні проблеми, оскільки родина Антона й надалі проживає в окупованому росіянами Криму.
Додамо, що Шендрик є уродженцем Сімферополя.
Кар'єра Шендрика в "Олександрії"
- За "Олександрію" виступав з 2012 року.
- У сезоні 2012/13 разом з командою став бронзовим призером Першої ліги України.
- У наступному сезоні став срібним призером першої ліги України та вийшов із командою у Прем'єр-лігу.
- Грав на груповому етапі Ліги Європи
- Антон зіграв за "Олександрію" 144 матчі, де чотири рази засмучував голкіперів.