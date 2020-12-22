Украинский боксер Иван Редкач публично обвинил 18-летнего украинского боксера Василия Чеботаря, который якобы купил бой с Янисом Куриленко.

34-летний боксер продолжает снимать свои скандальные видео, где то и дело оскорбляет своих земляков. На этот раз на глаза Ивану Редкачу попал бой Василием Чеботаря и Яниса Куриленко. Скандальный ролик выложил сам Редкач на своей инстаграм-странице.

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Обвинения от Редкача

На видео видно, как боксер наблюдает за боем на своем ноутбуке. Через несколько секунд Иван больше не может следить за схваткой и выбрасывает ноутбук на землю с балкона. Такой поступок добавляет ролику еще большей одиозности.

Кто такой Иван Редкач?

33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе. На ринге провел 30 поединков, в которых одержал 23 победы и еще 5 раз шел с канваса побежденным. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

Далее Редкач публично обвиняет Василия Чеботаря в продажном поединке. Он не понимает, почему бокс стал таким продажным видом спорта. Он осуждает тех, кто победил.

Такие спортсмены, как Василий Чеботарь, платят за бой, вместо того чтобы честно драться и побеждать, а не ломать карьеру других бойцов. Вы перепутали конкурс красоты с боксом. Не путайте талант и усердие с амбициями. Всех не подкупишь,

– сказал Редкач.

Добавим, что поединок состоялся 18 декабря в Киеве и завершился победой Чеботаря по раздельному решению судей.

Ранее жертвами роликов Редкача были более известные боксеры – Александр Усик и Василий Ломаченко. С последним у него были довольно жесткие конфликты.