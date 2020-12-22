Український боксер Тарас Шелестюк продовжує підготовку до майбутніх поєдинків. Українець провів спаринг з колишнім чемпіоном світу Віктором Ортісом.

Про свій спаринг з одним із найкращих боксерів минулих років повідомив сам Тарас Шелестюк на своїй сторінці у інстаграмі.

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Спаринг з ексчемпіоном світу

Українець мотиваційно прокоментував свій пост.

Хто такий Тарас Шелестюк? Український боксер, який у своїй кар'єрі ще не знає смаку поразок. У 2012 році на Олімпіаді у Лондоні здобув бронзову нагороду. Востаннє на ринг виходив наприкінці січня 2020-го року, де за рішенням суддів українець здобув перемогу над аргентинцем Луїсом Альртом Вероною.

Ти вчишся і ростеш, якщо тренуєшся з найкращими. Спаринг з колишнім чемпіоном світу за версією WBC Віктором Ортісом. Чудова робота та хороший досвід,

– написав Шелестюк.

Віктор Ортіс – американський боксер, який виступав в напівсередній вазі. Колишній чемпіон світу за версією WBC. Був визнаний найперспективнішим боксером 2008-го року на думку ESPN. Поєдинок Ортіса з Андре Берто у 2011 році був названий *боєм року* за версією журналу The Ring.