Шелестюк провів спаринг з колишнім суперником Мейвезера
Український боксер Тарас Шелестюк продовжує підготовку до майбутніх поєдинків. Українець провів спаринг з колишнім чемпіоном світу Віктором Ортісом.
Про свій спаринг з одним із найкращих боксерів минулих років повідомив сам Тарас Шелестюк на своїй сторінці у інстаграмі.
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Спаринг з ексчемпіоном світу
Українець мотиваційно прокоментував свій пост.
Хто такий Тарас Шелестюк?Український боксер, який у своїй кар'єрі ще не знає смаку поразок. У 2012 році на Олімпіаді у Лондоні здобув бронзову нагороду. Востаннє на ринг виходив наприкінці січня 2020-го року, де за рішенням суддів українець здобув перемогу над аргентинцем Луїсом Альртом Вероною.
Ти вчишся і ростеш, якщо тренуєшся з найкращими. Спаринг з колишнім чемпіоном світу за версією WBC Віктором Ортісом. Чудова робота та хороший досвід,
– написав Шелестюк.
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