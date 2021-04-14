Бросил вызов непобедимому
Тарас Шелестюк хочет нанести первое поражение в карьере Кудратилло Абдукахорову. Узбекистанский боксер провел уже 18 поединков.
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Потенциальный соперник украинца завершил 10 из этих боев нокаутом. Такую же статистику имеет и Шелестюк. Тарас в своем твиттере опубликовал пост, в котором бросил вызов боксеру.
Верю, что это будет отличный поединок между топ-бойцами, которые имеют одинаковый рекорд в 18 побед, ноль поражений и 10 нокаутов. Если промоутерская компания Sampson Boxing заинтересована, то пусть свяжется лично со мной,
– написал Шелестюк.
- Последний раз Шелестюк выходил на профессиональный ринг в январе 2020 года. Украинец по решению судей победил аргентинца Луиса Альберто Верона.
- Его потенциальный соперник проводил свой последний бой 18 октября 2019 года. Кудратилло перебоксировал опытного бывшего чемпиона мира Луиса Коллазо.