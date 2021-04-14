Кинув виклик непереможному
Тарас Шелестюк хоче принести першу поразку у кар'єрі Кудратілло Абдукахорову. Узбекистанський боксер провів вже 18 поєдинків.
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Потенційний суперник українця завершив 10 із цих боїв нокаутом. Таку ж статистику має і Шелестюк. Тарас у своєму твітері опублікував пост, у якому кинув виклик боксеру.
Вірю, що це буде відмінний поєдинок між топ-бійцями, які мають однаковий рекорд у 18 перемог, нуль поразок і 10 нокаутів. Якщо промоутерська компанія Sampson Boxing зацікавлена, то нехай зв'яжеться особисто зі мною,
– написав Шелестюк.
- Востаннє Шелестюк виходив на професійний ринг у січні 2020 року. Українець за рішенням суддів переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.
- Його потенційний супернику проводив свій останній бій 18 жовтня 2019 року. Кудратілло перебоксував досвідченого колишнього чемпіона світу Луїса Коллазо.