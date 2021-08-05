Шел уверенно к цели: Кличко вспомнил "золотую" медаль Олимпиады

Владимир Кличко решил во время Олимпиады-2020 вспомнить свою медаль. В 1996 году в Атланте украинский боксер стал олимпийским чемпионом.

Историческая победа на Олимпиаде-1996

К 45-летнему Владимиру Кличко пришла ностальгия. Украинский спортсмен за свою карьеру стал легендой бокса, в его работах много различных титулов и даже золотая медаль Олимпиады.

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Кличко-младший выложил фотографию в своем аккаунте в инстаграме и вспомнил свою олимпийскую награду. Владимир поднялся на высшую ступень пьедестала на Олимпийских играх-1996 в Атланте.

Воспоминания, как они есть. Атланта-1996. В этот день четверть века назад я был молодым спортсменом, который стремился к моей тогдашней крупнейшей цели – золотой медали. Успех дался нелегко: мне приходилось терпеть трудности, чтобы его достичь. И в этом я опирался на мой главный актив, кроме таланта – на силу воли,

– написал боксер.

Владимир отметил, что сейчас все снова имеют возможность наблюдать за новыми индивидуальными достижениями. Спортсмены становятся образцами для подражания поколениям, которые в будущем будут бороться и соревноваться за победы и последующие выступления на Играх: "Вы – движущая сила".