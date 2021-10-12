Лучший в Южной Америке

Аргентинский форвард начал разгром соперника. На 38-й минуте Лионель Месси отметился несколько курьезным голом. Футболист не пробивал, а отдавал элегантную передачу на партнера по команде. Но тот не дотянулся до мяча, дезориентировал голкипера Уругвая. Поэтому мяч спокойно залетел в сетку ворот.

Как это было Не бил, а отдавал передачу: Месси забил курьезный чудо-гол за Аргентину – видео

Этот результативный удар стал для звездного футболиста 80-м в футболке сборной Аргентины. Месси для этого понадобилось сыграть за национальную команду 155 поединков.

До этого матча аргентинец уже возглавлял рейтинг бомбардиров сборных Южной Америки. Ранее результативный рекорд принадлежал легендарному бразильцу Пеле, который наколотил 77 голов.

Интересно! Месси еще далеко до звания лучшего бомбардира на уровне национальных сборных. Вершину этого рейтинга единоличного возглавляет Криштиану Роналду. Нападающий наколотил в футболке Португалии уже 112 голов. До ближайшего конкурента легендарного венгра Ференца Пушкаша, который идет на четвертой строчке, Лео осталось забить лишь четыре гола (84 результативных удара).

После игры с Уругваем Месси получил специальный приз от КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола) за свой рекорд.



Месси получил награду за рекорд / Фото из twitter.com/TelemundoSports