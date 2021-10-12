Найкращий у Південній Америці

Аргентинський форвард розпочав розгром суперника. На 38-й хвилині Ліонель Мессі відзначився дещо курйозним голом. Футболіст не пробивав, а віддавав елегантну передачу на партнера по команді. Але той не дотягнувся до м'яча, дезорієнтував голкіпера Уругваю. Тому м'яч спокійно залетів у сітку воріт.

Як це було Не бив, а віддавав передачу: Мессі забив курйозний диво-гол за Аргентину – відео

Цей результативний удар став для зіркового футболіста 80-м у футболці збірної Аргентини. Мессі для цього знадобилось зіграти за національну команду 155 поєдинків.

До цього матчу аргентинець вже очолював рейтинг бомбардирів збірних Південної Америки. Раніше результативний рекорд належав легендарному бразильцю Пеле, який наколотив 77 голів.

Цікаво! Мессі ще далеко до звання найкращого бомбардира на рівні національних збірних. Вершину цього рейтингу одноосібного очолює Кріштіану Роналду. Нападник наколотив у футболці Португалії вже 112 голів. До найближчого конкурента легендарного угорця Ференца Пушкаша, який йде на четвертій сходинці, Лео залишилось забити лише чотири голи (84 результативні удари).

Після гри з Уругваєм Мессі отримав спеціальний приз від КОНМЕБОЛ (Південноамериканської конфедерації футболу) за свій рекорд.



Мессі отримав відзнаку за рекорд / Фото з twitter.com/TelemundoSports