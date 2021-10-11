Месси начал избиение соперника
Аргентина и Уругвай сошлись в отборочном матче чемпионата мира-2022. Аргентинская команда во главе с Лионелем Месси даже не заметила соперника, одержав убедительную победу со счетом 3:0.
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Начало разгрома как раз начал Лео. Месси хотел элегантно черпаком забросить мяч в штрафной соперника. Его передачу должен был замкнуть партнер по сборной Нико Гонсалес. Но футболист не сумел дотянуться до мяча, но своим действием дезориентировал вратаря Муслеры.
Мяч курьезно залетел в сетку ворот гостей. Вот так Месси не старался забить, но фортуна была на стороне аргентинского нападающего.
Удивительный гол Месси: ВИДЕО
- Аргентинцы по ходу матча еще дважды отмечались в воротах соперника. Голы забивали Родриго де Пауль и Лаутаро Мартинес.
- После 10-ти сыгранных поединков Аргентина с 22 очками идет второй в группе. Команда Месси уступает лишь бразильцам, имеющим 28 баллов.