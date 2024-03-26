"Он говорит такие же тезисы": Шатерникова вступилась за Ломаченко из-за его позиции о войне

Василий Ломаченко благодаря провокационным заявлениям на тему войны настроил против себя большую часть украинского общества. По мнению экс-чемпионки мира Алины Шатерниковой, все из-за закрытости звезды мирового бокса.

Бывший чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко неоднократно попадал в скандалы. Боксер пытается избегать обвинений в адрес России, но в то же время регулярно становится на защиту УПЦ МП.

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Ломаченко отказывается публично говорить о войне

Впрочем, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова считает, что обвинения в адрес Василия Ломаченко несправедливы. Звездный спортсмен просто не любит публично выступать, а потому его позиция не известна широкой общественности.

"Я ездила с нашей золотой олимпийской командой в 2012 году в тур по Украине после Олимпийских игр. По регионам мы ездили в ДЮСШ, в разные университеты, в учреждения, где представили нашу команду, делали общение наших чемпионов и местной публики. Наиболее закрытый всегда, кто это не очень любил – это Василий Ломаченко. Это было всегда, это есть. У него есть свой круг общения, а все остальное... Он не чувствует, что он должен быть инфлюенсером и вещать все, что он думает. Он такой. Кто хочет, может его осуждать.

Я лично с ним общалась. Перед его выходом на пресс-конференцию мы стояли и ждали. Мы говорили о войне. Он говорит такие же тезисы, как и я, такие же тезисы, как и вы. Он говорит все так. Но при этом он не выходит просто на большую сцену, чтобы сказать об этом", – рассказала Шатерникова.

Стоит заметить, что интересы пророссийской церкви Ломаченко отстаивает довольно активно и публично. Он регулярно публикует посты с выступлениями и заявлениями сомнительных священников УПЦ МП. Однако, когда враг обстреливает и уничтожает Одесскую область, то открытость Ломаченко сразу исчезает.

Свой следующий поединок Василий Ломаченко проведет против Джорджа Камбососа. Бой состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону поединка – вакантный чемпионский пояс IBF в легком весе.