Колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у скандали. Боксер намагається уникати звинувачень на адресу Росії, але водночас регулярно стає на захист УПЦ МП.
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Ломаченко відмовляється публічно говорити про війну
Втім, віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова вважає, що звинувачення на адресу Василя Ломаченка несправедливі. Зірковий спортсмен просто не полюбляє публічно виступати, а тому його позиція не відома широкому загалу.
"Я їздила з нашою золотою олімпійською командою у 2012 році в тур Україною після Олімпійських ігор. По регіонах ми їздили в ДЮСШ, у різні університети, у заклади, де представили нашу команду, робили спілкування наших чемпіонів і місцевої публіки. Найбільш закритий завжди, хто це не дуже любив – це Василь Ломаченко. Це було завжди, це є. У нього є своє коло спілкування, а все інше... Він не відчуває, що він має бути інфлюенсером і віщати все, що він думає. Він такий. Хто хоче, може його засуджувати.
Я особисто з ним спілкувалася. Перед його виходом на пресконференцію ми стояли і чекали. Ми говорили про війну. Він говорить такі самі тези, як і я, такі самі тези, як і ви. Він говорить усе так. Але при цьому він не виходить просто на велику сцену, щоб сказати про це", – розповіла Шатернікова.
Варто зауважити, що інтереси проросійської церкви Ломаченко відстоює доволі активно та публічно. Він регулярно публікує пости з виступами та заявами сумнівних священників УПЦ МП. Однак, коли ворог обстрілює та знищує Одещину, то відкритість Ломаченка одразу зникає.