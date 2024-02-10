В свое время 27-летний футболист, который родом из Мариуполя, имел неосторожность в публичном пространстве. Артур Авагимян не стеснялся оставлять лайки под фотографиями российского легионера испанского Реал Сосьедад Арсена Захаряна.
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Понял свою ошибку
Нынешний футболист одесского Черноморца вспомнил свою ошибку и рассказал, как проходит его изучение украинского языка.
"Считаю важным для каждого изучение родного языка, в медийном пространстве все больше стараюсь использовать украинский, но пока сложно, очень сложно и стыдно ошибаться и говорить криво. Сейчас как раз записался на курсы школы "Основы", – сказал Авагимян.
Вингер "моряков" извинился у всех за то, что слишком поздно понял, что не имел права оставлять лайки под постами российского футболиста.
По поводу лайков. Это было неправильно с моей стороны, потому что он россиянин который играет за сборную и ничего не говорит о войне – это неправильно поддерживать любой формат взаимодействия, даже если это лайки. Я уже понял это, прошу прощения, что немного поздно,
– заявил футболист Черноморца.
Отметим, что нынешний клуб Авагимяна Черноморец после 16-ти сыгранных матчей занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ-2023/2024. Одесситы набрали 22 балла.
Что известно о футбольной жизни Артура Авагимяна
- Футболист из структуры Шахтера, который поиграл в аренде за Мариуполь-2 (ранее Ильичевец-2).
- Был футболистом киевского Арсенала.
- Летом 2019-го Авагимян впервые поехал играть за границу в армянский Алашкерт.
- В феврале 2020-го вернулся в украинский футбол, подписав контракт с одесским Черноморцем.
- Через два года выступлений за "моряков" стал полноценным игроком Александрии, но уже во второй раз уехал в аренду в Одессу.
- В текущем сезоне-2023/2024 Авагимян принял участие в 15 матчах (1 гол, 2 ассиста). По его окончанию Артур вернется в Александрию, с которой у него контракт до 30 июня 2025-го года.
- Поиграл за сборные Украины U-16, U-17 и U-19.