В свое время 27-летний футболист, который родом из Мариуполя, имел неосторожность в публичном пространстве. Артур Авагимян не стеснялся оставлять лайки под фотографиями российского легионера испанского Реал Сосьедад Арсена Захаряна.

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Понял свою ошибку

Нынешний футболист одесского Черноморца вспомнил свою ошибку и рассказал, как проходит его изучение украинского языка.

"Считаю важным для каждого изучение родного языка, в медийном пространстве все больше стараюсь использовать украинский, но пока сложно, очень сложно и стыдно ошибаться и говорить криво. Сейчас как раз записался на курсы школы "Основы", – сказал Авагимян.

Вингер "моряков" извинился у всех за то, что слишком поздно понял, что не имел права оставлять лайки под постами российского футболиста.

По поводу лайков. Это было неправильно с моей стороны, потому что он россиянин который играет за сборную и ничего не говорит о войне – это неправильно поддерживать любой формат взаимодействия, даже если это лайки. Я уже понял это, прошу прощения, что немного поздно,

– заявил футболист Черноморца.

Отметим, что нынешний клуб Авагимяна Черноморец после 16-ти сыгранных матчей занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ-2023/2024. Одесситы набрали 22 балла.

Что известно о футбольной жизни Артура Авагимяна