Известный комментатор назвал срок восстановления Шапаренко: когда вернется лидер Динамо

Киевское Динамо ожидает усиления в конце сезона-2022/2023. Реабилитация Николая Шапаренко продолжается.

Блогер и известный комментатор Виктор Вацко назвал сроки возобновления полузащитника сборной Украины. Ожидается, что Шапаренко вернется в общую группу Динамо не быстрее середины или второй части апреля.

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Уже совсем скоро

А вот на футбольном поле украинские болельщики смогут увидеть Николая в мае. Но это в том случае, если реабилитация футболиста будет следовать плану.

Динамовец продолжает восстанавливаться в бельгийском Антверпене. По словам Вацка, Шапаренко серьезно работает и очень мотивирован, чтобы как можно скорее вернуться на футбольное поле.

Напомним, что Шапаренко получил ужасную травму в матче Лиги Европы против Фенербахче. У динамовца был разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Повреждение требовало срочного хирургического вмешательства.

В начале октября 2022 года Шапаренко только делал свои первые шаги после операции.

До повреждения Шапаренко успел провести в текущем сезоне 9 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Контракт Николая с "Динамо" рассчитан до конца июня 2025 года. Сообщалось, что после возобновления Шапаренко может перебраться в другой клуб. Вроде бы киевская команда не собирается мариновать талантливого полузащитника.

Отметим, что Динамо продолжает сражаться за медали УПЛ-2022/2023. После 17 сыгранных матчей киевляне идут на 4-м месте, имея в своем активе 33 балла, а это на один пункт меньше, чем набрала третья третья.

К новому лидеру УПЛ Шахтера отставание в 6 баллов. Днепр-1 потерял первое место и уходит вторым с 36 очками.