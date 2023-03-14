Блогер та відомий коментатор Віктор Вацко назвав терміни відновлення півзахисника збірної України. Очікується, що Шапаренко повернеться до загальної групи Динамо не швидше середини або другої частини квітня.
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Вже зовсім скоро
А от на футбольному полі українські уболівальники зможуть побачити Миколу у травні. Але це у тому разі, якщо реабілітація футболіста буде йти за планом.
Динамівець продовжує відновлюватись у бельгійському Антверпені. За словами Вацка, Шапаренко серйозно працює та дуже вмотивований, аби якомога швидше повернутись на футбольне поле.
Нагадаємо, що Шапаренко отримав жахливу травму у матчі Ліги Європи проти Фенербахче. У динамівця був розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Пошкодження потребувало термінового хірургічного втручання.
На початку жовтня 2022 року Шапаренко лише робив свої перші кроки після операції.
- До пошкодження Шапаренко встиг провести у поточному сезоні 9 матчів, у яких відзначився одним асистом.
- Контракт Миколи з Динамо розрахований до кінця червня 2025 року. Повідомлялось, що після відновлення Шапаренко може перебратись в інший клуб. Начебто київська команда не збирається маринувати талановитого півзахисника.
Відзначимо, що Динамо продовжує боротись за медалі УПЛ-2022/2023. Після 17 зіграних матчів кияни йдуть на 4-му місці, маючи у своєму активі 33 бали, а це на один пункт менше, аніж набрала Зоря, яка йде третьою.
До нового лідера УПЛ Шахтаря відставання у 6 балів. Дніпро-1 втратив перше місце та йде другим із 36 очками.