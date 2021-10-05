Шапаренко получил подарок от сборной Украины в честь дня рождения: фото
Источник:УАФ
Николай Шапаренко 4 октября отпраздновал свой 23-й день рождения. Лидер команды получил подарок на тренировке с рук тренера Александра Петракова.
Презент в память о 23-летии
Часто футболисты празднуют выдающиеся дни вместе с командой на сборах. Так случилось и в этот раз. Вечерняя тренировка 4 октября для украинской сборной началась с приятностей. Александр Петраков, который исполняет обязанности главного тренера "сине-желтых", вручил презент от команды.
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Николай Шапаренко получил поздравления от футболистов в традиционном круге и подарок из рук наставника. От имени команды тренер подарил имениннику футболку с автографами всех партнеров и 23-м номером на спине. Именно столько лет исполнилось игроку 4 октября.
Лидер сборной и Динамо с улыбкой на лице принял подарок и поблагодарил всех за теплые слова. На этом торжественные события завершились, команда приступила к работе на футбольном поле.
Подарок Шапаренко/ Фото УАФ
- Уже 9 октября сборная Украины сыграет на выезде против Финляндии, а уже 12 октября во Львове сыграет против Боснии и Герцеговины. Оба поединка состоятся в рамках отбора ЧМ-2022, который будет принимать Катар.
- "Сине-желтые" потеряли сразу нескольких футболистов накануне важных поединков. Расположение команды уже покинули Денис Бойко, Виталий Буяльский и Виталий Миколенко.