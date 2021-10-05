Презент в память о 23-летии

Часто футболисты празднуют выдающиеся дни вместе с командой на сборах. Так случилось и в этот раз. Вечерняя тренировка 4 октября для украинской сборной началась с приятностей. Александр Петраков, который исполняет обязанности главного тренера "сине-желтых", вручил презент от команды.

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Николай Шапаренко получил поздравления от футболистов в традиционном круге и подарок из рук наставника. От имени команды тренер подарил имениннику футболку с автографами всех партнеров и 23-м номером на спине. Именно столько лет исполнилось игроку 4 октября.

Лидер сборной и Динамо с улыбкой на лице принял подарок и поблагодарил всех за теплые слова. На этом торжественные события завершились, команда приступила к работе на футбольном поле.



Подарок Шапаренко/ Фото УАФ