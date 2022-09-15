Лидер Динамо перенес сложную операцию и не сыграет до марта 2023 года

Николай Шапаренко получил повреждение крестообразных связок в матче Лиги Европы. Полузащитник будет восстанавливаться полгода.

Старт нового сезона оказался крайне неудачным для Динамо. Киевляне не только проиграли пять матчей подряд, но еще и потеряли из-за повреждения ключевых игроков.

Следите с нами Динамо – АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Одним из них стал Николай Шапаренко, порвавший крестообразные связи колена в игре Лиги Европы против Фенербахче. Недавно полузащитник перенес операцию в Барселоне и обратился к партнерам перед матчем против АЭКа.

Всем привет из Барселоны. Сегодня сверхважная игра для всех нас. Желаю вам победы и большого успеха. Всегда вместе с вами. Динамо – вперед!,

– сказал Шапаренко.

Приблизительный срок восстановления Николая составляет 6 месяцев. Таким образом, ранее март 2023 года хавбек не вернется. В этом сезоне Шапаренко провел девять игр, не отличившись результативными действиями.

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После трех матчей в УПЛ Динамо идет на 10 месте, набрав всего три балла. Также "бело-синие" не попали в групповую стадию Лиги чемпионов, уступив в квалификации Бенфике.