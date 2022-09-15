Старт нового сезону видався вкрай невдалим для Динамо. Кияни не тільки програли п'ять поспіль матчів, а ще і втратили через пошкодження ключових гравців.

Слідкуйте з нами Динамо – АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Одним з них став Микола Шапаренко, який порвав хрестоподібні зв'язки коліна у грі Ліги Європи проти Фенербахче. Нещодавно півзахисник переніс операцію у Барселоні та звернувся до партнерів перед матчем проти АЕКа.

Всім привіт із Барселони. Сьогодні надважлива гра для усіх нас. Бажаю вам перемоги та великої удачі. Завжди разом з вами. Динамо – вперед!,

– сказав Шапаренко.

Приблизний термін відновлення Миколи складає 6 місяців. Таким чином, раніше березня 2023 року хавбек не повернеться. У цьому сезоні Шапаренко провів дев'ять ігор, не відзначившись результативними діями.

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Після трьох матчів в УПЛ Динамо йде аж на 10 місці, набравши всього три бали. Також "біло-сині" не потрапили в групову стадію Ліги чемпіонів, поступившись у кваліфікації Бенфіці.