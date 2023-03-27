Не все упущено: какие шансы у сборной Украины выйти на Евро-2024 – основной и запасной варианты

Сборная Украины по футболу сыграла только первый матч по отбору на Евро-2024. Но неудачный результат заставляет искать и альтернативные пути попадания на чемпионат Европы в 2024 году. 24 канал собрал варианты, по которым сборная Украины таки может попасть на Евро-2024.

На Евро-2024 выступят 24 национальных сборных. Одна уже известная – Германия, ведь именно эта страна будет принимать турнир. Еще 20 мест определятся в квалификации. Их получат команды, занявшие первое или второе место в своей группе отбора. Таких групп 10.

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Например, Украина попала в группу C, где ее соперниками являются Англия, Италия, Северная Македония и Мальта. Каждая сборная проведет восемь матчей – по два с каждым соперником (дома и на выезде). И по итогам группового этапа и определится, кто получит прямые путевки на Евро-2024.

Пока Украина сыграла один матч – уступила на выезде Англии. Вместо этого "три льва" одержали уже две победы – перед тем они еще и обыграли Италию на выезде. И именно Англия и Италия – главные фавориты квинтета на выход на Евро-2024.

А что Украина?

После одного сыгранного матча из восьми рано говорить о том, что Украина упустила шансы занять одно из двух первых мест в группе и выйти на Евро-2024 напрямую. Тем более что мы сыграли против Англии на выезде, а до этого команда не играла почти пол года, в отличие от тех же англичан.

Но все эти объяснения не влияют на размещение команд в турнирной таблице, и в следующих матчах (они состоятся в июне, сентябре, октябре и ноябре 2023 года) украинцам нужно побеждать и набирать очки.

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Запасной вариант

Но не стоит исключать и тот факт, что Украина может и не занять одного из двух первых мест в группе. Но все же оставит шансы попасть на Евро-2024.

Поскольку через квалификацию определятся 20 участников турнира, еще три места на Евро-2024 будут определены через раунд плей-офф. Но попадут в него не благодаря результатам квалификации (как было до этого в отборах на чемпионат мира или Европы), а из-за выступлений в Лиге наций. Так что итоговое положение в группе отбора здесь значение иметь не будет.

Через плей-офф Лиги наций на Евро-2024 выйдут три команды – по одной из дивизионов A, B и C. Однако в плей-офф попадут только по четыре лучшие команды каждого из этих дивизионов в предыдущем розыгрыше Лиги наций, которые не вышли напрямую на Евро-2024.

Украина в прошлом розыгрыше выступала в дивизионе B. Но среди всех команд этого дивизиона только на шестом месте по результатам. Следовательно, пока наша команда не попадает в плей-офф. Но если две команды выше нас в этом рейтинге выйдут на Евро-2024, то мы таки попадем в плей-офф.

Кто опережает сборную Украины:

Израиль

Босния и Герцеговина

Сербия

Шотландия

Финляндия

Но и там не будет легкого пути. Ведь эти четыре сборные по дивизиону B разыграют одну путевку. Поэтому команды сначала проведут полуфиналы между собой (первая команда рейтинга против четвертой, а вторая против третьей), а после этого победители сыграют в финале. Следовательно, там украинцам придется выигрывать два матча, чтобы выйти на Евро-2024.

Есть еще один вариант, как попасть в плей-офф Лиги наций, если две команды дивизиона B не выйдут напрямую на Евро-2024. Это при условии, что из дивизиона A выйдут не менее 15 команд из 16 (включая Германию). Тогда три места в плей-офф из дивизиона A достанутся сначала лучшей команде дивизиона D, а уже после этого следующим командам дивизиона B, где Украина как раз вторая в списке.

Матчи плей-офф квалификации Евро-2024 пройдут в марте 2024 года. 21 марта – полуфиналы, а финальный матч – 26 марта. Евро-2024 продлится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.