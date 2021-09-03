Нападающий ПСЖ покинул расположение сборной Франции из-за травмы икроножной мышцы. Свое повреждение он получил в игре против Боснии и Герцеговины.

К слову Французский футболист за зверский поступок пропустит матч с Украиной: видео

Таким образом, главный талант "Ле Бле" не поможет команде в играх с Украиной и Финляндией.

Уже 4 сентября в 21:45 украинской сборной предстоит провести матч со сборной Франции на НСК "Олимпийский". Первый поединок этих команд закончился результативной ничьей 1:1.

В 4-м туре Франция неожиданно расписала мировую с боснийцами (1: 1). Единственный гол за команду Дидье Дешама забил Гризманн.

Ситуация в группе Украины