Нападающий ПСЖ покинул расположение сборной Франции из-за травмы икроножной мышцы. Свое повреждение он получил в игре против Боснии и Герцеговины.
К слову Французский футболист за зверский поступок пропустит матч с Украиной: видео
Таким образом, главный талант "Ле Бле" не поможет команде в играх с Украиной и Финляндией.
В 4-м туре Франция неожиданно расписала мировую с боснийцами (1: 1). Единственный гол за команду Дидье Дешама забил Гризманн.
Ситуация в группе Украины
- Франция и Украина сыграли по 4 матча в группе D. Французы лидируют, набрав 8 очков. Украина имеет 4 балла, ведь все матчи сыграла вничью.
- Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан набрали по 2 очка, однако сыграли меньше матчей. У финнов 2 игры, а у боснийцев и казахстанцев – по 3.