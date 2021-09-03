Нападник ПСЖ покинув розташування збірної Франції через травму литкового м'яза. Своє пошкодження він отримав у грі проти Боснії та Герцеговини.
До слова Французький футболіст через звірячий вчинок пропустить матч з Україною: відео
Таким чином, головний талант "Ле Бле" не допоможе команді в іграх з Україною і Фінляндією.
У 4-му турі Франція несподівано розписала мирову з боснійцями (1:1). Єдиний гол за команду Дідьє Дешама забив Антуан Грізманн.
Ситуація у групі України
- Франція та Україна зіграли по 4 матчі у групі D. Французи лідирують, набравши 8 очок. Україна має 4 бали, адже всі матчі зіграла внічию.
- Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан набрали по 2 очки, проте зіграли менше матчів. У фінів 2 гри, а в боснійців та казахстанців – по 3.