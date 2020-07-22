Шанс для Луніна: воротар "Реалу" придбав будинок в Лондоні
Український воротар Андрій Лунін повертається в "Реал" після року оренди в іспанських клубах. Скоріш за все, там він буде резервним голкіпером замість Альфонса Ареола.
Саме Альфонс Ареола був другим воротарем "Реалу" в цьому сезоні. Головним же вважається Тібо Куртуа, пише 24 канал. Якщо Ареола провів лише 9 матчів за клуб, то на рахунку Куртуа 42 поєдинки.
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Окрім того, Ареола був в оренді в "Реалі". Права на нього належать французькому ПСЖ. І мадридський клуб, скоріш за все, не має наміру продовжувати угоду з голкіпером.
Підтвердженням цього може бути той факт, що Ареола придбав будинок в Лондоні. Фото нерухомості виклала дружина футболіста Маріон.
"Кілька років тому нашою мрією було мати будинок в Лондоні. Мрії здійснюються. Благословенне щастя", – підписала фотографію Маріон Ареола.
Лунін в "Реалі"
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов в оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем, зігравши 20 матчів.
- Після закінчення сезону, Лунін повернувся до "Реалу". Його майбутню долю вирішуватиме тренерський штаб.