Український воротар Андрій Лунін повертається в "Реал" після року оренди в іспанських клубах. Скоріш за все, там він буде резервним голкіпером замість Альфонса Ареола.

Саме Альфонс Ареола був другим воротарем "Реалу" в цьому сезоні. Головним же вважається Тібо Куртуа, пише 24 канал. Якщо Ареола провів лише 9 матчів за клуб, то на рахунку Куртуа 42 поєдинки.

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Окрім того, Ареола був в оренді в "Реалі". Права на нього належать французькому ПСЖ. І мадридський клуб, скоріш за все, не має наміру продовжувати угоду з голкіпером.

Підтвердженням цього може бути той факт, що Ареола придбав будинок в Лондоні. Фото нерухомості виклала дружина футболіста Маріон.

"Кілька років тому нашою мрією було мати будинок в Лондоні. Мрії здійснюються. Благословенне щастя", – підписала фотографію Маріон Ареола.

Цікавий момент! Альфонс Ареола став чемпіоном світу у складі збірної Франції у 2018 році, не зігравши за цю команду жодного матчу. Не лише на турнірі, але й взагалі, навіть в товариських іграх. Лише після цього він двічі зіграв у матчах Ліги націй (проти Німеччини та Нідерландів), та ще в одній товариській грі (проти Болівії). Решта матчів за збірну він провів на лаві запасних.

Лунін в "Реалі"