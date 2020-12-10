Шанс для Ломаченко: звездный Теренс Кроуфорд переходит в дивизион украинца
Один из сильнейших боксеров мира американец Теренс Кроуфорд решил снова сменить весовую категорию. Непобедимый Кроуфорд будет выступать в легком весе.
Кроуфорд, который выступал в полусреднем весе, сообщил в твиттере, что возвращаться в легкий дивизион.
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"Возвращаюсь в 61,2 кг. Х*й с ним", – написал Кроуфорд в твиттере.
Кто станет соперником Кроуфорда
Благодаря своему статусу Кроуфорд может претендовать на бой практически с любым соперником. Вероятно, в приоритете Кроуфорда встреча с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом.
Также Кроуфорд может встретиться с украинцем Василием Ломаченко. Впрочем, Василий намекал, что также изменит весовую категорию.
Следует отметить, что в Кроуфорда непростые отношения со своим промоутером Бобом Арумом с Top Rank. Именно с Арумом сотрудничает Лопес и Ломаченко.
Что известно про Кроуфорда?
Действующий чемпион WBO в полусреднем весе, один из лидеров Pound-for-pound. В 2014 году он стал чемпионом мира по версии WBO в легком весе. Кроуфорд побеждал украинца Виктора Постола.
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