Один из сильнейших боксеров мира американец Теренс Кроуфорд решил снова сменить весовую категорию. Непобедимый Кроуфорд будет выступать в легком весе.

Кроуфорд, который выступал в полусреднем весе, сообщил в твиттере, что возвращаться в легкий дивизион.

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"Возвращаюсь в 61,2 кг. Х*й с ним", – написал Кроуфорд в твиттере.

I’m moving back down to 135 fuck it. — Terence Crawford (@terencecrawford) December 10, 2020

Кто станет соперником Кроуфорда

Благодаря своему статусу Кроуфорд может претендовать на бой практически с любым соперником. Вероятно, в приоритете Кроуфорда встреча с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом.

Также Кроуфорд может встретиться с украинцем Василием Ломаченко. Впрочем, Василий намекал, что также изменит весовую категорию.

Следует отметить, что в Кроуфорда непростые отношения со своим промоутером Бобом Арумом с Top Rank. Именно с Арумом сотрудничает Лопес и Ломаченко.