Шанс для Ломаченка: зірковий Теренс Кроуфорд переходить у дивізіон українця
Один з найсильніших боксерів світу американець Теренс Кроуфорд вирішив знову змінити вагову категорію. Непереможний Кроуфорд виступатиме у легкій вазі.
Кроуфорд, який виступав у напівсередній ваговій категорії, повідомив у твіттері, що повертатися у легкий дивізіон.
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"Повертаюся у 61,2 кг. Х*й з ним", – написав Кроуфорд у твіттері.
Хто стане суперником Кроуфорда
Завдяки своєму статусу Кроуфорд може претендувати на бій практично з будь-яким суперником. Ймовірно, у пріоритеті Кроуфорда зустріч з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом.
Також Кроуфорд може зустрітися з українцем Василем Ломаченком. Втім, Василь натякав, що також змінить вагову категорію.
Слід зазначити, що в Кроуфорда непрості відносини зі своїм промоутером Бобом Арумом з Top Rank. Саме з Арумом співпрацює Лопес та Ломаченко.
Що відомо про Кроуфорда?Чинний чемпіон WBO в напівсередній вазі, один з лідерів Pound-for-pound. У 2014 році він став чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі. Кроуфорд перемагав українця Віктора Постола.
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