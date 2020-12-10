Один з найсильніших боксерів світу американець Теренс Кроуфорд вирішив знову змінити вагову категорію. Непереможний Кроуфорд виступатиме у легкій вазі.

Кроуфорд, який виступав у напівсередній ваговій категорії, повідомив у твіттері, що повертатися у легкий дивізіон.

Варте уваги За спиною Ломаченка: Берінчик увірвався у топ-3 рейтингу WBO

"Повертаюся у 61,2 кг. Х*й з ним", – написав Кроуфорд у твіттері.

I’m moving back down to 135 fuck it. — Terence Crawford (@terencecrawford) December 10, 2020

Хто стане суперником Кроуфорда

Завдяки своєму статусу Кроуфорд може претендувати на бій практично з будь-яким суперником. Ймовірно, у пріоритеті Кроуфорда зустріч з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом.

Також Кроуфорд може зустрітися з українцем Василем Ломаченком. Втім, Василь натякав, що також змінить вагову категорію.

Слід зазначити, що в Кроуфорда непрості відносини зі своїм промоутером Бобом Арумом з Top Rank. Саме з Арумом співпрацює Лопес та Ломаченко.