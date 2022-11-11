Шаманы сделали чудо или обычное уважение: Мане попал в заявку Сенегала на ЧМ-2022

Сенегал определилась с окончательной заявкой команды на чемпионат мира-2022. Болельщики сборной получили главный ответ на вопрос: "Поедет ли в Катар звездный вингер Садио Мане?"

В заявку вошли 26 футболистов, среди которых топовые лидеры сенегальской сборной: Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Абду Диалло и другие. Также место в списке поехавших в Катар нашлось Садио Мане, который травмировался в матче Бавария – Вердер.

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Сенегал не теряет надежду

СМИ сообщали, что у вингера проблемы с сухожилием. Представители сборной Сенегала обеспокоены таким повреждением своего лидера.

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, родившаяся в Сенегале, ранее рассказывала, что сборная будет обращаться к местным шаманам, которые должны поставить Мане на ноги.

Пока неизвестно, сможет ли Садио выйти на футбольное поле в Катаре. Не исключено, что Мане просидит ЧМ-2022 на скамейке запасных.

Ранее была информация, что звездный вингер Баварии даже с травмой попадет в заявку Сенегала на Мундиаль.



Заявка сборной Сенегала на ЧМ-2022 / Фото с твиттера национальной команды

Календарь матчей группового раунда для Сенегала