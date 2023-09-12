Новичок саудовского Аль-Хиляля во время своей карьеры наколотил шесть мячей в ворота Перу. Чтобы остановить опасного форварда, хозяевам пришлось искать помощь у "высших сил".

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Шаманский ритуал против Неймара

Перед встречей с Бразилией десять шаманов из всех районов Перу совершили ритуалы, которые должны остановить Неймара. Служители культа "Отца Солнца" построили вблизи стадиона алтарь, куда снесли амулеты, флаги, мечи и фотографии игроков команд.

К фотографии Неймара шаманы прикрепили куклу, связав ей левую ногу, а в правую воткнули меч. Выполнив такие волшебные действия, шаман Феликс Рондан прокомментировал, что произойдет с Неймаром в игре с потомками инков.

Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Мы привязали его, чтобы он не мог бегать и не играл хорошо. Мы совершили специальный ритуал, чтобы его разум затуманился, и он не мог определить, чего он ищет и какие у него цели,

– рассказал довольный шаман Рондан.

Отметим, что матч Перу – Бразилия состоится 13 сентября в 5 часов утра по киевскому времени. После завершения поединка узнаем, подействовали ли заклинания перуанских шаманов.

Кстати, недавно 31-летний Неймар побил "вечный" рекорд Пеле по результативности в сборной Бразилии. Теперь на счету бомбардира 79 голов в составе "пентакампионов".