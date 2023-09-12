Новачок саудівського Аль-Хіляля під час своєї кар'єри наколотив шість м'ячів у ворота Перу. Щоб зупинити небезпечного форварда, господарям довелося шукати допомогу у "вищих сил".

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Шаманський ритуал проти Неймара

Перед зустріччю із Бразилією десять шаманів з усіх районів Перу провели ритуали, які повинні зупинити Неймара. Служителі культу "Батька Сонця" побудували поблизу стадіону вівтар, куди знесли різноманітні амулети, прапори, мечі та фотографії гравців команд.

До фотографії Неймара шамани прикріпили ляльку, якій зв'язали ліву ногу, а в праву встромили меч. Виконавши такі магічні дії, шаман Фелікс Рондан прокоментував, що станеться з Неймаром у грі з нащадками інків.

Ми нейтралізували Неймара, зв’язавши йому ноги. Ми прив’язали його, щоб він не міг бігати і не грав добре. Ми зробили спеціальний ритуал, щоб його розум затуманився, і він не міг визначити, чого він шукає та які в нього цілі,

– розповів задоволений шаман Рондан.

Зазначимо, що матч Перу – Бразилія відбудеться 13 вересня о 5-й годині ранку за київським часом. Після завершення поєдинку дізнаємося, чи подіяли заклинання перуанських шаманів.

До речі, нещодавно 31-річний Неймар побив "вічний" рекорд Пеле з результативності у збірній Бразилії. Тепер на рахунку бомбардира 79 голів у складі "пентакампіонів".