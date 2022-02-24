Немецкий клуб 24 февраля обратился к своим болельщикам с официальным заявлением. Сообщается, что на груди "кобальтовых" появится надпись Шальке.

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С учетом событий, развития и эскалации последних дней – Шальке снимает с футболок надпись "Газпром",

– говорится в сообщении.

Отметим, что "Газпром" является спонсором Шальке с 2007 года. Немецкий клуб получает 9 миллионов евро в год от российской компании. Контракт рассчитан до 2025 года.

Сейчас гельзенкирхенцы выступают во Второй Бундеслиге.

Шальке проведет переговоры с представительством "Газпрома" в Германии.

Также отмечается, что немецкий клуб покинул Матиас Варниг, который был представителем "Газпрома" в клубе с июля 2019 года.

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