Німецький клуб 24 лютого звернувся до своїх вболівальників з офіційною заявою. Повідомляється, що на грудях "кобальтових" з'явиться напис Шальке.

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З урахуванням подій, розвитку та ескалації останніх днів – Шальке знімає з футболок напис "Газпром",

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що "Газпром" є спонсором Шальке з 2007 року. Німецький клуб отримує 9 мільйонів євро на рік від російської компанії. Контракт розрахований до 2025 року.

Наразі гельзенкірхенці виступають у Другій Бундеслізі.

Шальке проведе переговори з представництвом "Газпрому" у Німеччині.

Також зазначається, що німецький клуб покинув Матіас Варніг, який був представником "Газпрому" у клубі з липня 2019 року.

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