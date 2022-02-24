Важный удар по России
По территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.
К слову, Россия напала на Украину: хронология основных событий
Президент УЕФА Александр Чеферин созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета союза. Начало в 11:00 по киевскому времени.
По информации Associated Press, УЕФА все же перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Такое решение будет утверждено именно на этом заседании. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен состояться 28 мая на "Газпром Арене".
Ожидается, что также решат судьбу матча плей-офф квалификации на ЧМ-2022 Россия – Польша, который состоится 24 марта.