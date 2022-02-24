Важный удар по России

По территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.

К слову, Россия напала на Украину: хронология основных событий

Президент УЕФА Александр Чеферин созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета союза. Начало в 11:00 по киевскому времени.

По информации Associated Press, УЕФА все же перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Такое решение будет утверждено именно на этом заседании. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен состояться 28 мая на "Газпром Арене".

Ожидается, что также решат судьбу матча плей-офф квалификации на ЧМ-2022 Россия – Польша, который состоится 24 марта.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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