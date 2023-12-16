"Для них Лома – бог": чемпион мира возмутился своим местом в рейтинге боксеров

Американский боксер Шакур Стивенсон уже несколько раз пытался вызвать на бой Василия Ломаченко. Однако каждый раз слышал отказ от представителей бывшего чемпиона мира в трех весовых дивизионах.

Недавно авторитетное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг. Украинского боксера Василия Ломаченко эксперты поставили на 1 место в легком дивизионе, а Стивенсона – на третье

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Это очень возмутило чемпиона WBC Шакура Стивенсона. Американец еще ни разу не терпел поражений в своей карьере.

По мнению "Бесстрашного", Ломаченко избегает встреч с ним, а потому его постоянно признают лучшим.

Для них Лома – Бог, но чувак даже не подерется со мной. Они не могут придумывать это дерьмо,

– написал Стивенсон в своем твиттере.